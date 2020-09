Der US-Open-Achtelfinalist von 2019 feierte einen 7:6 (7:0), 4:6, 6:1-Sieg über den Japaner Yoshihito Nishioka. Hanfmann trifft nun auf den Chilenen Cristian Garín, auf Koepfer wartet die schwierige Aufgabe gegen den an Position vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut.

Für Hanfmann war es gegen Monfils (ATP-9.) der erste Erfolg über einen Spieler aus der Top 10 der Weltrangliste, Koepfer knüpfte an seine starke Form aus Rom an. Bei dem Masters war der 26-Jährige erst im Viertelfinale am Weltranglistenersten Novak Djokovic gescheitert.