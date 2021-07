Tennis

ATP Hamburg: Stefanos Tsitsipas scheitert im Viertelfinale überraschend an Filip Krajinovic

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der topgesetzte Grieche unterlag am Freitag dem Serben Filip Krajinovic in drei Sätzen 6:3, 1:6, 3:6. Die Highlights der Partie im Video.

00:00:57, vor einer Stunde