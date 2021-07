"Ich hatte nicht so eine gute Servicequote, wie ich sie gegen ihn unbedingt brauche", sagte Struff bei "ServusTV": "Der einzige Vorteil an der Niederlage ist, dass ich mich gut auf dem Hardcourt für Olympia vorbereiten kann. Ich wäre aber lieber mit ein paar Siegen im Rücken dorthin gegangen."

Der 22 Jahre alte Kempener Altmaier verlor gegen Djeres Landsmann Filip Krajinovic 3:6, 7:6 (7:3), 1:6. "Ich habe meine Chancen gehabt", sagte Altmaier, der in diesem Jahr ohne Sieg auf Tourlevel bleibt: "Dass es im dritten Satz so runterging, ist natürlich nicht optimal." Zuletzt hatte er das Challenger-Turnier in Braunschweig gewonnen, konnte den Schwung aber nur bedingt mitnehmen.

Am Abend kämpften noch Dominik Koepfer (Furtwangen) und Maximilian Marterer (Nürnberg) im direkten Duell um ein Achtelfinal-Ticket. Am Montag hatte Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) seine Auftakthürde gemeistert und sich ein Duell mit dem an Position sechs gesetzten Krajinovic verdient.

Unterdessen ist das Turnier für den Argentinier Sebastian Baez aufgrund eines positiven Coronatests beendet. Dies bestätigten die Veranstalter. "Alle notwendigen und bei dem Infektionsgeschehen indizierten Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit den Behörden eingeleitet worden", sagte Turnierarzt Dr. Volker Carrero.

Der zweimalige Turniersieger Nikolos Basilaschwili aus Georgien erreichte damit kampflos das Viertelfinale.

