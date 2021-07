Seit wann gibt es Tennis bei Olympischen Spielen?

Tennis war eine der neun ursprünglichen Sportarten 1986 in Athen. 1900 in Paris durften zum ersten Mal Frauen starten. Bis 1924 war Tennis olympische Disziplin, 1968 und 1984 Testwettkampf und ab Seoul 1988 wieder offiziell im Programm. 1908 und 1912 wurden separate Medaillen für Hallen-Tennis vergeben.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Fünf: Herren- und Damen-Einzel, Herren- und Damen-Doppel sowie Mixed. In allen Disziplinen gibt es auch ein Match um Bronze.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) kann im Männer-Einzel die maximalen vier Startplätze ausschöpfen, es starten Alexander Zverev (Hamburg), Jan-Lennard Struff (Warstein), Dominik Koepfer (Furtwangen) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg). Bei den Frauen gehen Angelique Kerber (Kiel) und Laura Siegemund (Metzingen) an den Start.

Im Männer-Doppel spielt Zverev an der Seite von Struff, dazu der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz (Coburg) mit Tim Pütz (Frankfurt). Im Frauen-Doppel tritt Siegemund mit Anna-Lena Friedsam (Neuwied) an. Ob Kerber und Zverev auch wie geplant im Mixed antreten können, entscheidet sich erst kurzfristig.

Wie stehen die Medaillenchancen?

Gut. Auf der Anlage im Ariake Tennis Park wird auf Hartplatz gespielt.

Auf diesem Belag hat Zverev im vergangenen Jahr das Finale der US Open erreicht, Angelique Kerber gewann auf diesem Untergrund 2016 zwei Grand-Slam-Titel und Olympia-Silber. Auch die beiden Männer-Doppel sind für eine Medaille gut, zudem haben Zverev und Kerber beim Hopman Cup bereits mehrfach bewiesen, dass sie im Mixed gut harmonieren.

Wer sind die Topfavoriten?

Bei den Männern ist Branchenprimus Novak Djokovic (Serbien) der klare Favorit, besonders nach den Absagen von Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Österreich) und US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich). Dahinter sind schon Zverev, der Russe Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) zu nennen. Bei den Frauen ist das Feld offener, die größten Chancen dürften die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty und Lokalmatadorin Naomi Osaka besitzen. US-Superstar Serena Williams verzichtet ebenfalls.

Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon Fotocredit: Getty Images

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Gut. Zverev und Kerber zeigten sich in Wimbledon in vielversprechender Form. Die Vorfreude auf die Spiele ist in der gesamten deutschen Mannschaft groß, auch die Teamchemie scheint zu stimmen.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Am 1. August finden die Finals im Männereinzel, Frauendoppel und Mixed statt, tags zuvor spielen die Frauen um die Einzel-Medaillen. Die Doppel-Entscheidung bei den Männern fällt am 30. Juli.

Was noch zu sagen wäre...

"Dreifachbelastung ist egal, das ist Olympia." (Alexander Zverev)

Wie lief es 2016 in Rio?

Im stärksten Jahr ihrer Karriere rauschte Kerber nur knapp am Olympiasieg vorbei, im Einzel unterlag sie Außenseiterin Monica Puig aus Puerto Rico in drei Sätzen. Zverev hatte seine Teilnahme abgesagt, alle deutschen Männer scheiterten früh.

Die SID-Medaillenprognose: 0/0/1

Zverev holt im Einzel Bronze. Im Doppel mit Struff und einem möglichen Mixed mit Kerber sind sogar weitere Medaillen drin.

(SID)

