Im umkämpften ersten Satz mit vier Breaks in Folge benötigte er den Tiebreak, im zweiten ließ er Molcan dann keine Chance. Der Teenager hat somit in dieser Saison bei ATP-500er-Turnieren, zu denen Hamburg gehört, alle seine 13 Matches gewonnen.

Musetti steht derweil erstmals in seiner Karriere in einem Finale der ATP-Tour. Die Nummer 62 der Welt bezwang Francisco Cerundolo (Argentinien) mit 6:3, 7:6 (7:3).

"Das bedeutet mir sehr viel", sagte der 20-Jährige. Für Alcaraz und Musetti wird es das erste Aufeinandertreffen auf der Tour.

Teenager Alcaraz bestreitet in Hamburg erstmals ein ATP-Turnier in Deutschland. In diesem Jahr hat der Youngster bislang bei den Masters-Turnieren in Miami und Madrid sowie in Rio und Barcelona triumphiert. Von den fünf ATP-Endspielen seiner Karriere hat er noch keines verloren.

(SID)

