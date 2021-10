Tennis

ATP Indian Wells: Cameron Norrie gewinnt ersten Masters-Titel - Highlights zum Finale

Der Brite Cameron Norrie hat in Indian Wells seinen ersten Masters-Titel gewonnen. Der 26-Jährige schlug den Georgier Nikoloz Basilashvili im Finale 3:6, 6:4, 6:1. Für Norrie war es erst der zweite Turniersieg im sechsten Endspiel auf der ATP-Tour. Mit dem Sieg in Indian Wells springt Norrie in der Weltrangliste zum ersten Mal in seiner Karriere in die Top 20.

00:01:34, vor einer Stunde