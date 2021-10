Tennis

ATP Indian Wells: Daniel Altmaier schlägt Sam Querrey beim Auftakt in Kalifornien

Daniel Altmaier (23) hat sein erstes Match bei einem ATP-Masters gewonnen. Der Weltranglisten-114. aus Kempen setzte sich in Indian Wells in der ersten Runde gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:2, 6:4 durch und trifft nun auf den an Position 23 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow. Ausgeschieden ist dagegen Philipp Kohlschreiber (37), der Augsburger unterlag Taro Daniel aus Japan 2:6, 4:6.

00:01:17, vor einer Stunde