Gegner des Olympiasiegers nach einem Auftaktfreilos ist der US-Amerikaner Jenson Brooksby.

Im parallel laufenden Damen-Turnier in der kalifornischen Wüste war die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) bereits am Samstag durch ein 6:1, 6:7 (4:7), 7:5 gegen die Tschechin Katerina Siniakova in die dritte Runde eingezogen.