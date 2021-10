Und hatte damals knapp in drei Sätzen gegen die Kanadierin Bianca Andreescu verloren. Als bislang einzige Deutsche hat Steffi Graf 1994 und 1996 in Indian Wells triumphiert. In der ersten Runde hatte Kerber ein Freilos.

Bei den Männern schied Daniel Altmaier in der zweiten Runde aus. Der 23-Jährige aus Kempen unterlag dem früheren Top-10-Profi Grigor Dimitrow (Bulgarien/Nr. 23) 4:6, 2:6. Mit dabei sind aus deutscher Sicht noch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3), der nach einem Freilos in der ersten Runde am Sonntag sein Auftaktmatch bestreitet.

(SID)

