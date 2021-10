Es sei womöglich auf einem Niveau "wie das Match gegen Stan Wawrinka im Finale in Antwerpen oder letztes Jahr gegen Alexander Zverev in Cincinnati".

Gegen den Schweizer Wawrinka gewann der Schotte im Vorjahr bei den European Open seinen ersten Titel nach der Operation. Beim Masters in Cincinnati hatte wiederum der klar favorisierte Zverev das Nachsehen.

In Indian Wells geht Murray mit einer Wildcard an den Start. Bereits in der ersten Runde gegen Adrian Mannarino hatte der dreimalige Grand-Slam-Sieger einen überzeugenden 6:3, 6:2-Sieg gefeiert.

Der Erfolg gegen den aufstrebenden Alcaraz, der zuletzt bei den US Open das Viertelfinale erreicht hatte, war jedoch noch einmal eine Leistungssteigerung.

Andy Murray bezwingt 16 Jahre jüngeren Alcaraz

Murray meinte hinterher: "Es freut mich sehr, wie ich mich nach dem ersten Satz zurückgekämpft habe. Ich glaube, ich hätte den ersten Satz gewinnen können. Ich hatte viele Chancen, habe sie aber nicht genutzt. Das Match hätte mir leicht entgleiten können, aber ich habe gekämpft und es gut zu Ende gebracht."

Er habe versucht, sich dem Energielevel seines 16 Jahre jüngeren Gegners anzupassen. "Ich habe einen besseren Job gemacht als zuletzt in vielen meiner Spiele. Ich habe mich einfach auf den nächsten Punkt konzentriert", erklärte der Schotte: "Ich habe diese Woche zu mir selbst gesagt: 'Du mochtest die Bedingungen hier noch nie, also akzeptiere sie einfach und gebe bei jedem Ballwechsel dein Bestes.'"

In der nächsten Runde bekommt es Murray nun mit Deutschlands Nummer eins Zverev zu tun. Die beiden bisherigen Matches (Australian Open 2016, Cincinnati 2020) konnte Murray für sich entscheiden.

