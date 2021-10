Der Brite gewann gegen den erst 18-Jährigen Carlos Alcaraz aus Spanien 5:7, 6:3, 6:2.

Mit seinem Sieg qualifizierte sich Zverev zugleich als vierter Spieler für die ATP Finals in Turin (14. bis 21. November). Es ist seine fünfte Teilnahme in Serie am Abschluss-Turnier, das er 2018 gewonnen hatte.

"Ich spiele meine bislang beste Saison und bin wirklich glücklich, mich qualifiziert zu haben", sagte Zverev.

Neben dem Weltranglistenvierten stehen bislang Novak Djokovic (Serbien), US-Open-Sieger Daniil Medvedev (Russland) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) als Teilnehmer der ATP Finals fest.

