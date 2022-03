ATP Indian Wells

Nadal, der Alcaraz‘ Darbietung gebannt am Fernseher verfolgte, erklärte im Anschluss an seinen eigenen Dreisatz-Erfolg über Nick Kyrgios auf der Pressekonferenz mit Blick auf das Tennis-Juwel: "Er hat ein großartiges Team um sich herum. Ich glaube, er wird im Lauf seiner Karriere nicht zu stoppen sein."

Der 21-malige Grand-Slam-Champion schob nach: "Er bringt alle nötigen Zutaten mit. Er hat Leidenschaft und ist bescheiden genug, um hart an sich zu arbeiten. Er ist ein guter Kerl und erinnert mich ein bisschen an mich selbst, als ich in seinem Alter war."

Ad

Alcaraz feierte im vergangenen Jahr seinen Durchbruch auf der Tour. Vor allem bei den US Open sorgte er mit Siegen über namhafte Spieler wie Cameron Norrie und Stefanos Tsitsipas für Furore. Im Viertelfinale musste er beim Stand von 3:6, 1:3 gegen Félix Auger-Aliassime verletzungsbedingt aufgeben

ATP Acapulco Nach Ausraster: Mouratoglou stellt sich hinter Zverev VOR EINER STUNDE

Auch im neuen Jahr läuft es für Youngster bislang gut: Bei den Australian Open unterlag er dem Weltranglisten-Sechsten Matteo Berrettini in der dritten Runde erst nach fünf Sätzen, bei den Rio Open triumphierte er im Finale gegen den erfahrenen Argentinier Diego Schwartzmann glatt in zwei Sätzen.

Nadal: Alcaraz "wird großartiger Rivale sein"

Weil sich Alcaraz in Indian Wells gegen Norrie durchsetzte (6:4, 6:3), kommt es nun zum Duell der Generationen.

Nadal freut sich auf das Halbfinal-Match: "Er wird ohne Zweifel in Zukunft ein großartiger Rivale sein", so der Mallorquiner. Nadal ergänzte: "Die Tennisliebhaber dürfen sich auf ein gutes Spiel freuen. Ich mag ihn sehr und wünsche ihm alles Gute. Nicht für Samstag, wenn er gegen mich spielt, aber generell."

Beim bis dato einzigen Aufeinandertreffen mit Alcaraz behielt Nadal im Mai 2021 bei den Madrid Open mit 6:1, 6:2 die Oberhand.

Das könnte Dich auch interessieren: Balljunge entgeht Unglück nur knapp: Kyrgios sorgt für Schläger-Eklat

Tweener, Aufreger, Mega-Stopps: Kyrgios und Nadal liefern große Show

ATP Indian Wells Wilde Wut-Szene: Kyrgios zieht Hollywood-Star Stiller in Streit mit rein VOR 3 STUNDEN