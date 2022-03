Der Schlägerwurf war nicht die einzige Entgleisung des exzentrischen 26-Jährigen. Bereits während der Partie war Kyrgios mehrfach auffällig geworden.

Weil er sich am Ende des ersten Satzes einen verbalen Schlagabtausch mit einem Zuschauer lieferte, wurde er mit einem Strafpunkt sanktioniert.

Beim Stand von 2:2 im dritten Satz legte er sich erneut mit einem Zuschauer an – und zog sogar Hollywood-Schauspieler Ben Stiller in seine Schimpftirade mit rein.

Dass er im Nachgang derart ausrastete und den Balljungen gefährdete, bereute Kyrgios anschließend. Er bekräftigte, dass er keinesfalls die Intention gehabt hätte, den Jungen zu treffen. Sein Schläger sei nach dem Aufprall unglücklich weggesprungen.

"Hallo Leute, ich möchte bei dem Balljungen um Entschuldigung bitten", schrieb er in seiner Instagram-Story. "Ich war am Ende des Matches frustriert und es war ein kompletter Unfall. Mein Schläger ist verrückt weggesprungen, das war nicht meine Absicht. Wenn jemand weiß, wer der Balljunge ist, kann er mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich lasse ihm einen Schläger zukommen. Ich bin froh, dass es ihm gut geht."

Kyrgios chattet mit Balljunge: "Bist Du okay?"

Wie ein anschließend veröffentlichter Chat-Verlauf bei Twitter belegte, trat Kyrgios tatsächlich mit dem Balljungen in Kontakt. "Hey Bro, bitte entschuldige den Vorfall mit dem Schläger am Ende. Bist Du okay? Ich würde dir gerne einen Schläger schenken und hoffe, dass Du meine Entschuldigung annimmst. Bist Du morgen wieder auf dem Gelände?“, schrieb er.

Der Balljunge nahm die Entschuldigung an und freute sich über das Angebot. "Danke, dass Du Dich meldest. Mir geht es gut. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Schläger bekäme. Natürlich akzeptiere ich die Entschuldigung. Ich bin morgen wieder auf dem Gelände", hieß es in der Antwort.

Daraufhin kündigte Kyrgios an, den Jungen am kommenden Tag aufsuchen zu wollen, um sein Versprechen wahrzumachen.

