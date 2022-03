Die Debatte ist fast so alt die Profi-Karriere von Rafael Nadal: Wie lange hält der Körper des Mallorquiners das exorbitant hohe Turnierpensum und die physisch extrem belastende Spielweise aus?

Der spanische Orthopäde Mikel Sanchez, der Nadal einst behandelte, betonte, dass der Ausnahmespieler "lernen muss, auf seinen Körper zu achten, um noch viele Jahre so weiterzumachen zu können". 2010 war das - vor zwölf (!) Jahren.

Ad

Tatsächlich hatte Nadal in der Folge mit zig Verletzungen zu kämpfen. Vom Knie über den Ellbogen bis hin zum Rücken - fast jeder Körperteil war phasenweise angeschlagen. Darüber hinaus leidet der Superstar am Müller-Weiss-Syndrom, einer degenerativen Knochenkrankheit, bei der sich das Kahnbein im Laufe der Zeit deformiert.

ATP Acapulco Gewagte Williams-These im Fall Zverev - Evert gibt Serena recht GESTERN AM 15:57

Und trotzdem: Nadal ist noch immer da, hat gerade erst den besten Saisonstart seiner einzigartigen Laufbahn hingelegt.

Evert staunt über Nadal: "Es ist zermürbend"

Ein Phänomen, wie die 18-fache Grand-Slam-Turniersiegerin Chris Evert exklusiv bei Eurosport erklärt. Denn: "Rafa muss im Training und in seinen Matches mehr Energie aufwenden als jeder andere Spitzenspieler", so die 67-Jährige.

Wilander: Das unterscheidet Nadal von Djokovic und Federer

Die Art und Weise, wie der Sandplatzkönig seine Wettkämpfe bestreite und wie er trainiere, sei "zermürbend". Evert glaubt sogar, dass ihm die Verletzungen der vergangenen Jahre "geholfen haben, eine Pause einzulegen".

Der 35-Jährige war gezwungen, sich zu erholen. So war es auch im vergangenen Jahr. Eine komplizierten Fußverletzung hatte den Routinier über Monate außer Gefecht gesetzt, während des Comebacks bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi steckte er sich zu allem Überfluss im Dezember mit dem Coronavirus an.

"Nadal hungriger als jeder andere Sportler auf diesem Planeten"

Das Beeindruckende: Nadal kam im Januar stärker zurück als je zuvor in dieser frühen Phase der Saison und gehört auch jetzt beim ATP Masters von Indian Wells zu den Topfavoriten. Nach einem Freilos zum Auftakt wartet in Runde zwei der Sieger der Partie zwischen Sebastian Korda und Thanasi Kokkinakis.

"Ich glaube, er hat sein Training etwas umgestellt", sagt Evert. Möglicherweise ein Grund für den beispiellosen Erfolgslauf. Die drei Titel in Melbourne und Acapulco hätten sie aus "körperlicher Sicht überrascht, aus mentaler Perspektive aber überhaupt nicht", so die Tennis-Legende.

Aus einem Grund: "Nadal ist hungriger als jeder andere Sportler auf diesem Planeten - und er hat eine Leidenschaft für das Tennis wie kein anderer."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nadal erstaunt Szene: "In einer Million Jahre nicht erwartet"

Finale: Nadal besiegt Medvedev nach 5:24 Stunden - Highlights

Tennis Kann das gutgehen? Insider analysieren Murrays Entscheidung GESTERN AM 10:38