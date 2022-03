Sein morgendliches Training musste er abbrechen, weil sein Knöchel schmerzte. Sein Team riet ihm, auf das Endspiel zu verzichten, der als Sturkopf bekannte Fritz aber spielte - mit Schmerzmitteln.

"Dieses Turnier zu gewinnen ist einer dieser verrückten Kindheitsräume, von denen du in Wahrheit denkst, dass sie nie in Erfüllung gehen", sagte Fritz, der zuvor nur das 250er-Turnier 2019 in Eastbourne gewonnen hatte. Vor ihm war John Isner der letzte Amerikaner mit einem Sieg bei einem Masters-Turnier gewesen, 2018 in Miami.

Für den 35 Jahre alten Nadal war es nach 20 Siegen seit Jahresbeginn und seinem 21. Grand-Slam-Triumph bei den Australian Open die erste Niederlage.

Der Spanier hatte ebenfalls Probleme, während des Endspiels wurde er zweimal am Oberkörper behandelt.

(SID)

