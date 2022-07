Am Freitag war die Begegnung wegen stärker werdenden Regens zu Beginn des entscheidenden Tiebreaks zunächst unter- und dann abgebrochen worden.

Im kurzen Duell am Folgetag behielt der vom Heimpublikum umjubelte Misolic die Oberhand und sicherte sich das Final-Ticket. Hanfmann, der 2020 im Endspiel von Kitzbühel gegen den Serben Miomir Kecmanovic verloren hatte, ging leer aus.

Ad

Für den 20-Jährigen Misolic, der in Kitzbühel sein erstes ATP-Turnier bestritt, gab es nur eine kurze Verschnaufpause: Im Anschluss an die Partie gegen Hanfmann wartete im Finale der an Nummer drei gesetzte Roberto Bautista Agut.

Davis Cup Magische Marke: Vicini schreibt Davis-Cup-Geschichte VOR 7 STUNDEN

Dort setzte sich dann der favorisierte Spanier mit 6:2, 6:2 durch. Bautista Agut feierte damit seine zweiten Turniersieg in diesem Jahr. Zuvor hatte er im Februar in Doha gesiegt.

Das könnte Dich auch interessieren: Magische Marke: Vicini schreibt Davis-Cup-Geschichte

(SID)

Highlights: Hanfmann ringt Thiem in Kitzbühel nieder

US Open "Im nationalen Interesse": Serben schreiben Djokovic-Bitte an Biden VOR 8 STUNDEN