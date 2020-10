Nachdem sich Krawietz und Mies den ersten Satz gesichert hatten, lagen die Favoriten auch im zweiten früh mit einem Break in Führung.

Es war eine Phase, in der beide Doppel massive Probleme bekamen, ihre Aufschlagspiele durchzubringen.

Dort treffen "KraMies" am Freitag auf die brasilianisch-polnischen Ex-Wimbledonsieger Marcelo Melo und Lukasz Kubot oder Marcus Daniell/Philipp Oswald (Neuseeland/Österreich).

Für Krawietz und Mies geht es in Köln um den ersten ATP-Titel bei einem deutschen Turnier.

Alexander Zverev hatte am Sonntag das erste Kölner Turnier gewonnen, am Freitag spielt der topgesetzte 23-Jährige gegen den Franzosen Adrian Mannarino um den Einzug ins Halbfinale.

Zverev peilt in der Domstadt seinen 13. Titel auf der ATP Tour an, in Deutschland triumphierte er bislang drei Mal.