Publiziert 10/05/2021 Am 14:32 GMT

Derzeit arbeitet der 33-jährige Schotte an seinem Comeback nach einer Leistenverletzung.

"Es war eine so schwierige Zeit für alle und es wird toll sein, wieder vor den heimischen Fans in Großbritannien zu spielen", sagte Andy Murray: "Das Turnier in Queen's hat mir immer sehr viel bedeutet, hier habe ich mein erstes ATP-Match gewonnen."

Der dreimalige Grand-Slam-Champion, der mittlerweile mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, hatte das Jahr im Februar mit dem Finaleinzug beim Challenger-Turnier im italienischen Biella begonnen. Im März erlitt Murray dann jedoch wieder einen Rückschlag: Wegen einer Leistenverletzung musste er seine Teilnahme an den Miami Open absagen.

ATP Madrid Weltrangliste: Das bedeutet das Madrid-Finale fürs Ranking VOR 5 STUNDEN

In der Weltrangliste ist Murray auf den 123. Platz abgerutscht. Er hofft auch noch auf eine Teilnahme an den French Open ab dem 30. Mai, hat dafür aber bislang keine Wildcard erhalten.

DAS GELBE VOM BALL: Der Tennis-Podcast von Eurosport

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev meldet Ansprüche auf den Sandplatz-Thron an

(SID)

Zverev im Siegerinterview: So reagiert er auf den Masters-Triumph

WTA Rom Wegen Corona-Richtlinien: Andreescu sagt für Turnier in Rom ab VOR 18 STUNDEN