"Ich bin enttäuscht", gab der 34-Jährige nach der misslungenen Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in seiner Heimat zu.

Monfils sah aber auch einen Hoffnungsschimmer. "Ich verliere mit 7:6 im dritten Satz, habe also Stehvermögen bewiesen", sagte er.

Er ergänzte: "Ich muss meinen Rhythmus finden, dass ich Matches, Matches, Matches spiele. Wir müssen weiter daran glauben."

Monfils blickt auf eine bislang schwache Saison zurück. Bei den Australian Open in Melbourne scheiterte der Franzose in der ersten Runde am Finnen Emil Ruusuvuori. Auf der anschließenden Pressekonferenz brach er in Tränen aus.

