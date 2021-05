Publiziert 02/05/2021 Am 17:38 GMT | Update 02/05/2021 Am 17:38 GMT

Ziel sei es, vor den French Open in Paris Ende Mai noch mehrere Matches zu absolvieren. Dafür stehe neben den Masters in Madrid und Rom auch noch ein Start bei einem weiteren Turnier zur Debatte.

"Wenn ich nach Roland Garros komme, will ich körperlich und spielerisch in der besten Verfassung sein, um dort die beste Chance zu haben", sagte der zweimalige Finalist des Sandplatz-Grand-Slams.

Seine mentalen Probleme zuletzt seien überwunden. "Mit meiner Erfahrung und dass das nicht das erste Mal so war, habe ich gewusst, dass ich wieder rauskomme", so der 27-Jährige.

Im Training laufe es schon wieder gut. "Mein Fitness-Level habe ich wieder richtig hochgebracht in den vergangenen zwei Wochen, spielerisch hat es im Training auch gepasst. Aber was im Training ist und im Fitnessraum passiert und dann letztendlich am Matchtag rauskommt, sind komplett verschiedene paar Schuhe", sagte Thiem.

