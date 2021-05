Erst am Sonntag hatte Jan-Lennard Struff in München bei seiner 171. Turnierteilnahme erstmals in einem Endspiel auf Profi-Ebene gestanden, aber gegen den Georgier Nikolos Basilashvili in zwei Sätzen verloren.

Die deutsche Nummer zwei verbesserte sich dadurch in der Weltrangliste dennoch um vier Plätze auf Rang 40.

Alexander Zverev greift nach einem Freilos in Runde eins erst am Mittwoch ins Geschehen ein, der Weltranglisten-Sechste bekommt es mit dem früheren Top-10-Spieler Kei Nishikori (Japan) zu tun.

Koepfer trifft in seinem Zweitrunden-Match auf Cristian Garin (Chile/Nr. 16).

