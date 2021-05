Tennis

Masters Madrid: Daniil Medvedev verflucht den Sand von Madrid - die große Liebe wird's nicht mehr

Daniil Medvedev mag Sand nicht und lässt das beim Masters in Madrid nach verlorenem ersten Satz gegen Alejandro Davidovich Fokina auch alle wissen. Am Ende gewinnt er sein Zweitrundenmatch aber in drei Sätzen 4:6, 6:4, 6:2.

00:00:29, vor einer Stunde