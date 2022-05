Tennis

Masters Madrid - Alexander Zverev schießt nach Finale gegen die Spielansetzungen der ATP: "Absolute Schande"

Alexander Zverev musste sich am Sonntag im Finale des ATP Masters in Madrid nach nur 62 Minuten dem 19-jährigen spanischen Überflieger Carlos Alcaraz geschlagen geben. Nach der Pleite kritisierte der Hamburger die Ansetzung der Spiele während der Woche. Der Weltranglistendritte hatte zuvor zweimal erst spät am Abend gespielt. Sein Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas endete erst nach Mitternacht.

00:00:29, vor 15 Minuten