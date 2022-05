Tennis

Masters Madrid: Alexander Zverev bezwingt Félix Auger-Aliassime in der Spätschicht und steht im Halbfinale

Alexander Zverev ist am späten Freitagabend beim Masters in Madrid ins Halbfinale eingezogen. Der Weltranglistendritte schlug den Kanadier Félix Auger-Aliassime im Viertelfinale in zwei Sätzen 6:3 und 7:5. In der Runde der besten Vier bekommt es der Titelverteidiger nun mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Die besten Szenen aus dem Viertelfinale gegen Auger-Aliassime im Video.

00:01:10, vor einer Stunde