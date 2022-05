Beim Masters in Madrid wurde am Dienstag bis tief in die Nacht gespielt. Erneut hatte der Regen den Veranstaltern eine logistische Aufgabe gestellt, die angesetzten Matches der 1. und 2. Runde durchzubringen - das sorgte für Verzögerungen und Tennis-Action bis nach Mitternacht.

Nachdem bei der Partie zwischen Novak Djokovic und Gael Monfils am späten Nachmittag das Dach geschlossen werden musste, fand der Abend in Hallenatmosphäre statt.

Über 2:42 Stunden spannend machten es zunächst Lokalmatator Pablo Carreño Busta und München-Finalist Botic van de Zandschulp - mit besserem Ende für den Niederländer (6:7, 7:6, 6:3). Kurz darauf setzte sich Sebastian Korda im US-Duell 6:3, 7:5 gegen Reilly Opelka durch.

Im Damen-Feld hatte derweil US-Open-Siegerin Emma Raducanu (Großbritannien) gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina 2:6, 6:2, 4:6 das Nachsehen.

Murray und Alcaraz greifen spät ins Geschehen ein

Erst nach 22:30 Uhr betraten Andy Murray und Denis Shapovalov sowie Nikoloz Basilashvili und Carlos Alcaraz die Plätze.

So dauerte es schon bis 00:10 Uhr, ehe Alcaraz seinen georgischen Widersacher 6:3, 7:5 niedergerungen hatte. Im zweiten Satz lag der Spanier zweimal Break zurück.

Ins Achtelfinale folgte ihm Murray. Der Schotte stellte gegen den Australian-Open-Viertelfinalisten Denis Shapovalov (Kanada) seine ansteigende Form unter Beweis und siegte 6:1, 3:6, 6:2. Murray hatte in der ersten Runde Dominic Thiem (Österreich) besiegt

