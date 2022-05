Djokovic bestritt gegen Monfils (35) erst sein neuntes Match in diesem Jahr auf der Tour. Am vorvergangenen Sonntag hatte er das Finale beim Turnier in Belgrad verloren. Im entscheidenden dritten Satz unterlag er dem Russen Andrey Rublev dabei mit 0:6.

Nach dem Duell mit Monfils hatte Djokovic noch etwas am Unparteiischen auszusetzen. "Gib's zu, Du hast einen Fehler gemacht", rief der Djoker dem Stuhlschiedsrichter zu. Zum Hintergrund: Beim Stand von 3:1 im zweiten Satz hatte eine Entscheidung des Schiedsrichters für Unmut beim Serben gesorgt. Bereits während des Spiels war es zu einem verbalen Scharmützel zwischen den beiden gekommen.

Ad

Der hinter Djokovic in Madrid an Nummer zwei gesetzte Titelverteidiger Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktmatch gegen Marin Cilic am Mittwoch.

Tennis "Mein Bestes gegeben": Tennis-Star verkündet Karriereende VOR 4 STUNDEN

Während sich Murray in der ersten Runde gegen Dominic Thiem durchgesetzt hat (6:3, 6:4), bezwang Shapovalov den Franzosen Ugo Humbert ebenso in zwei Sätzen (7:6, 6:3).

Das könnte Dich auch interessieren: "Mein Bestes gegeben": Tennis-Star verkündet Karriereende

(SID)

Clever gespielt - so behielt Murray gegen Thiem die Oberhand

Tennis Lisicki gewinnt bei Comeback nach langer Verletzungspause VOR 5 STUNDEN