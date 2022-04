Seinen bisher letzten Sieg auf der Tour feierte Thiem im Mai des vergangenen Jahres beim ATP-Turnier in Rom. In der zweiten Runde hatte er den Ungar Marton Fucsovics 3:6, 7:6, 6:0 ausgeschaltet.

Im Sommer hatte der 28-Jährige eine Verletzung im rechten Handgelenk erlitten , war daraufhin knapp zehn Monate lang ausgefallen und rutschte auf Rang 93 in der Weltrangliste ab.

Ad

Nach seinem Comeback im März in Marbella war Thiem zuletzt beim ATP-Turnier im serbischen Belgrad in seinem Auftaktmatch am Australier John Millman gescheitert.

WTA Madrid Überraschung verpasst: Petkovic verliert knapp in Runde eins VOR EINEM TAG

Gegen den dreimaligen Grand-Slam-Champion kommt es für Thiem beim Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt erneut zu einem echten Härtetest. Im Head-to-Head der beiden Major-Gewinner steht es nach vier Aufeinandertreffen 2:2. Ein gutes Omen für Thiem: Der 28 Jahre alte Österreicher setzte sich bei den vergangenen beiden Duellen durch.

Thiem gegen Murray auf Sand erfolgreich

Das einzige Match auf Sand gewann der US-Open-Sieger von 2020 ebenfalls. 2017 in Barcelona siegte Thiem 6:2, 3:6, 6:4.

Murray ist in der Weltrangliste zwölf Ränge besser platziert als Thiem. Der Brite hatte zuletzt das Masters in Miami gespielt, war aber früh an US-Open-Sieger Daniil Medvedev (4:6, 2:6) gescheitert.

In der zweiten Runde wartet möglicherweise der Kanadier Shapovalov auf den Gewinner. Der 14. der Weltrangliste trifft beim Auftakt in Madrid auf einen Qualifikanten.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Halbfinal-Premiere! Otte-Märchen geht weiter

Highlights: Eiskalt beim Matchball - Otte stürmt ins Halbfinale

ATP München Der nächste Favorit fliegt: Ruud scheitert im Viertelfinale VOR EINEM TAG