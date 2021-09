Frühestens ab Ende Oktober könne er dann, wenn alles optimal verläuft, wieder mit dem Schläger trainieren, ergänzte der 28-Jährige. In rund zweieinhalb Wochen werde zudem entschieden, ob er die Schiene an seinem Handgelenk wieder entfernen könne.

"Hoffentlich kann ich die Schiene Ende September abnehmen und danach langsam mein Handgelenk wieder aufbauen", meinte Thiem, der sich für eine konservative Behandlung der Verletzung (Einriss in der Sehnenscheide und der Gelenkkapsel) entschieden hatte.

Seine erzwungene Pause vom Tennis genießt der US-Open-Sieger von 2020 jedoch in vollen Zügen.

US Open Eiskalt! Medvedev zieht ins Finale von New York ein VOR 15 STUNDEN

"Wenn ich sonst früh aus einem Turnier ausscheide oder einige Zeit verletzt bin, schaue in ungern Turniere. Aber in diesem Fall habe ich einen klaren Plan: Ich möchte Anfang 2022 wieder zurück sein. Deshalb habe ich viel Tennis geschaut", erzählte Thiem.

Dominic Thiem blickt auf US-Open-Sieg zurück

Er habe erstmals als Fan viele Spiele verfolgt, vor allem auch zuletzt bei den US Open, so der Österreicher. Ohnehin sei eine Pause "keine schlechte Sache. Natürlich möchte ich nicht verletzt sein. Aber ich habe über die Jahre so viel gespielt und trainiert. Das ist für den eigenen Körper nicht gut. Jetzt kann ich mich sowohl mental als auch körperlich erholen."

Zudem hoffe er, dass er im Moment erst die Halbzeitpause seiner Karriere erreicht habe. Thiem ist sich sicher: "Ich habe noch mehrere tolle Jahre vor mir. Ich vermisse natürlich einige Dinge am Tennis, das Gefühl des Sieges, die Fans. Aber es gibt auch Sachen, die ich nicht vermisse."

An seinen US-Open-Erfolg im vergangenen Jahr blickt der 28-Jährige unterdessen immer noch gerne zurück. "Das Jahr ist so schnell vergangen. (...) Der 13. September 2020 wird für mich immer einer der wichtigsten Tage in meinem Leben sein", meinte Thiem. Dass das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder vor vollen Tribünen stattfinde und "fast normal" sei, findet der Österreicher zudem "großartig".

Am Sonntag wird Thiem das Finale zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev ab 22:00 live als Co-Kommentator bei Eurosport im TV begleiten.

Das könnte Dich auch interessieren: "Großartige Schlacht": Zverev verliert Fünfsatz-Fight gegen Djokovic

Im Siegerinterview: Djokovic äußert sich zu Tsitsipas und lobt Zverev

US Open Ram und Salisbury gewinnen US Open im Doppel VOR 18 STUNDEN