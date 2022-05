Nachdem Carlos Alcaraz am Freitag im Viertelfinale überraschend Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal 6:2, 1:6, 6:3 bezwang und damit seinen ersten Sieg gegen sein Idol überhaupt feiern konnte, versetzte der 19-Jährige am Samstag die Tennis-Welt erneut in Erstaunen.

In einem packenden Halbfinal-Thriller rang Alcaraz den Weltranglistenersten Novak Djokovic in drei Sätzen 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) nieder und zog zum zweiten Mal in seiner Karriere in ein Masters-Finale ein.

Bis Samstag hatte es noch kein Spieler geschafft, Nadal und Djokovic in einer Sandplatz-Turnier-Woche zu besiegen - und Alcaraz gelang diese historische Leistung mit seinen erst 19 Jahren sogar innerhalb von 24 Stunden.

Zugleich ist er der jüngste Spieler seit 2005, der die aktuelle Nummer eins der Welt bezwang.

Carlos Alcaraz: "Es bedeutet mir sehr viel"

Auf diese beiden besonderen Leistung angesprochen, sagte Alcaraz exklusiv bei Eurosport: "Es fühlt sich großartig an. Es bedeutet mir sehr viel. All die harte Arbeit zahlt sich aus."

Damit rückt der Spanier, aktuelle Nummer neun der Welt, natürlich automatisch auch in den Favoritenkreis für die in zwei Wochen beginnenden French Open in Paris. "Ich bin bereit für Roland Garros. Ich denke, ich kann dort ein gutes Resultat erzielen. Jetzt denke ich erstmal an das morgige Finale. Aber nach dem Masters in Madrid wird Roland Garros eine tolle Herausforderung für mich sein", erklärte Alcaraz nach dem Halbfinale.

Und auch vor der längeren Distanz bei einem Grand-Slam-Turnier hat der Teenager keine große Angst. Zwar erklärte er: "Es wird ein großer Unterscheid sein. Im Best-of-Five-Modus zu spielen, bedeutet mehr Zeit auf dem Platz, du musst länger fokussiert bleiben und gegen diese Kategorie von Spielern wird es härter werden." Aber: "Wir sind bereit."

ATP Madrid: Carlos Alcaraz im Finale gegen Alexander Zverev

Doch an die French Open wird Alcaraz aktuell sicherlich noch keine Gedanken verschwenden, schließlich steht für ihn erstmal das Finale in Madrid an. Dort trifft der Spanier auf Titelverteidiger Alexander Zverev, der im zweiten Halbfinale erst nach Mitternacht den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen bezwang

Sollte Alcaraz auch Zverev schlagen, dann hätte er in Madrid nach dem Grand-Slam-Rekordchampion Nadal, dem Weltranglistenersten Djokovic auch die Nummer drei der Welt bezwungen.

Das Selbstvertrauen ist jedenfalls groß. "Ich weiß, dass ich ein wirklich gutes Spiel gespielt habe. Für den Rest der Saison weiß ich nun, dass ich in der Lage bin, gegen die besten Spieler der Welt zu spielen und sie auch zu schlagen", erklärte Alcaraz am Samstag.

Übrigens: Im Endspiel könnte Alcaraz für einen weiteren historischen Moment sorgen. Durch seinen Sieg im Halbfinale wurde er bereits zum jüngsten Finalisten in Madrid. Bei seinem aktuellen Lauf wäre es fast nur logisch, wenn er nun auch zum jüngsten Turniersieger werden würde.

