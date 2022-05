Im zweiten Semifinale kommt es am Abend zum Duell zwischen Titelverteidiger Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas ( ab 21:00 Uhr im Livescoring ).

Ab 16:00 Uhr steht Alcaraz eine neue Erfahrung in seiner noch jungen Laufbahn bevor. Der Teenager trifft erstmals auf den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic.

Allerdings: Nimmt man die vergangenen Wochen zum Maßstab, ist die Nummer eins der Welt aus Serbien keineswegs favorisiert.

Im Gegenteil: Djokovic ist noch im Formaufbau, Alcaraz befindet sich in Topverfassung - wir erwarten ein hochinteressantes Match in der Caja Magica.

Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz im Liveticker:

Djokovic - Alcaraz 3:4

Neun Punkte in Serie jetzt für Djokovic bei eigenem Aufschlag - bärenstark, wie der Routinier serviert und danach in den Ballwechseln das Geschehen diktiert. Allerdings: Noch ist da dieser Breakrückstand und langsam braucht Djokovic eine Lösung, will er dem ersten Satz noch eine Wendung geben.

Djokovic - Alcaraz 2:4

Weltklasse-Rückhand von Alcaraz! Und da gibt es völlig zurecht Sonderapplaus. Der 19-Jährige zieht voll durch, der Ball schlägt direkt auf der Seitenlinie ein. Allerdings: Djokovic hält jetzt bei den Returns besser dagegen, holt sich die zweite Breakchance. Alcaraz kontert mit einem Vorhand-Winner und bringt das Service letztlich zum 4:2 durch. Bemerkenswert, wie abgeklärt der Youngster in Drucksituationen agiert.

Djokovic - Alcaraz 2:3

Bei eigenem Aufschlag wird Djokovic nun immer sicherer. Der 34-Jährige hat die Probleme abgestellt, dominiert in den Ballwechseln und kommt folgerichtig problemlos zum 2:3.

Djokovic - Alcaraz 1:3

Schon jetzt ein sehr intensives, interessantes Duell. Alcaraz spielt extrem variabel. Vorhand, Rückhand, Stop - der Spanier gibt Djokovic keinen Rhythmus. Und auch die Körpersprache ist eindeutig. Selbstbewusst ballt die Nummer neun der Welt die Faust, nachdem sein Spiel zum 3:1 durchbringt. Klasse Start für den Teenager in dieses Halbfinale.

Djokovic - Alcaraz 1:2

Djokovic ist angekommen im Match. Der dreifache Madrid-Champion bringt sein Spiel sicher durch und schafft es nun auch auf das Scoreboard.

Djokovic - Alcaraz 0:2

Die Nummer eins der Welt schlägt zurück, fast jedenfalls. Djokovic überzeugt mit guten Returns und hat seinerseits einen Breakball. Aber wie cool ist dieser Alcaraz denn bitte? Der Weltranglistenneunte kontert souverän, geht ans Netz und legt den Volley sauber ab. Die Folge: Alcaraz bringt das Spiel zum 2:0 durch - und er hat natürlich die Arena hinter sich. Die spanischen Fans jubeln lauststark über die Führung.

Djokovic - Alcaraz 0:1

Alcaraz deutet sofort an, was er hier vorhat. Der 19-Jährige erspielt sich mit guten Returns und dank eines Doppelfehlers von Djokovic die erste Breakchance. Und dann brandet Jubel auf, denn Alcaraz überlistet den Superstar mit einem Rückhand-Cross. Der passt genau - 1:0 für Alcaraz.

Djokovic eröffnet Match gegen Alcaraz

Sonne, volle Tribünen, beste Stimmung - die Spieler sind da, schlagen sich in der Caja Magica ein - und dann beginnt Djokovic bei eigenem Aufschlag.

Djokovic gegen Alcaraz im Ticker

Hallo und herzlich willkommen zum ATP Masters in Madrid. Novak Djokovic kämpft gegen Carlos Alcaraz um den Einzug ins Endspiel. Tobias Laure begleitet die Partie für Euch hier im Liveticker. Viel Spaß!

