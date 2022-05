Idol gegen Fan, Routinier gegen Shootingstar - das dritte Duell zwischen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz wurde in der spanischen Hauptstadt mit großer Spannung erwartet.

Die beiden bisherigen Partien, im vergangenen Jahr an Ort und Stelle in der Caja Magica sowie in dieser Saison in Indian Wells, hatte Nadal für sich entschieden.

Ad

Alcaraz, der immer wieder betonte, dass Nadal das Idol seiner Kindheit war, ist indes der Mann der Stunde auf der ATP Tour.

ATP Madrid Matchball-Drama mit Happy End - Nadal verhindert Achtelfinal-K.o. VOR EINEM TAG

Der inzwischen 19-Jährige gewann in Rio de Janeiro, Miami und Barcelona bereits drei Turniere im laufenden Jahr und schaffte auch den Sprung in die Top Ten der Welt.

Alcaraz verschafft sich Vorteile und knickt um

Das Match begann überraschend, die ersten drei Aufschlagspiele mündeten allesamt in Breaks - mit Vorteilen für Alcaraz, der sich eine 3:1-Führung erkämpfte. Mehr noch: Der Herausforderer des Rekord-Grand-Slam-Champions blieb am Drücker und marschierte beim Stand von 3:2 mit drei Spielen in Serie zur Satzführung.

In der Folge konnte die Nummer neun der Welt das Niveau nicht ganz halten, hinzu knickte er bei einem Sturz um. Infolge dessen wurde Alcaraz am rechten Sprunggelenk behandelt und auch der Daumen der rechten Hand hatte etwas abbekommen. Die Folge: Der Teenager konnte nicht mehr gegenhalten, was Nadal sofort nutzte und sich mit 3:1 absetzte.

Nadal holt sich den Satzausgleich

Im fünften Spiel musste das Viertelfinale aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne für ein paar Minuten unterbrochen werden. An der Situation auf dem Court änderte sich nichts. Nadal cruiste souverän zum Satzausgleich, in dem er 20 der letzten 22 Punkte für sich verbuchte.

Doch Alcaraz kam zurück - und wie: Das Toptalent hatte sich in der Pause erholt und schnappte sich im vierten Spiel das Break zum 3:1. Ein Vorteil, den sich der junge Mann aus El Palmar in Südostspanien nicht mehr nehmen ließ.

Nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 28 Minuten verwandelte Alcaraz seinen ersten Matchball und ist damit der jüngste Halbfinalist der Turniergeschichte - und der erste Profi, der Nadal im Alter von 19 Jahren auf Sand schlagen konnte.

Alcaraz fordert Djokovic

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel kommt es nun zum Kräftemessen mit Novak Djokovic.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kyrgios: "Alkohol- und Drogenmissbrauch geriet außer Kontrolle"

Was für ein Krimi - die besten Szenen zum Nadal-Sieg

ATP Madrid Ex-Coach Vajda verrät: Darum kam es zur Trennung mit Djokovic GESTERN AM 14:57