Er halte Bruguera, der 1993 und 1994 den Sandplatz-Grand-Slam in Paris gewonnen hatte, "für einen der Besten", um ihn zurück in die Erfolgsspur zu führen.

In der vergangenen Woche war Zverev beim ATP-Turnier in München bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert und hatte geklagt, "bodenlos" gespielt zu haben. In diesem Jahr wartet Zverev noch immer auf seinen ersten Turniersieg.

"Ich bin seit seit sechs, sieben Monaten ohne einen wirklichen Trainer unterwegs, weil mein Vater mit anderen Dingen zu tun hatte", sagte Zverev. Alexander Zverev senior hatte seinen Sohn in die Weltspitze geführt.

Die Versuche mit den spanischen Ex-Profis Juan Carlos Ferrero und David Ferrer endeten früh. Mit Ferrer habe er über ein erneutes Engagement gesprochen, dieser habe ihm dann Bruguera (51) vorgeschlagen, sagte Zverev.

(SID)

