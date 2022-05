Von seinen damaligen Erfolgen, die allesamt rund fünf Jahre zurückliegen, war Anderson zuletzt jedoch weit entfernt. Die bisherige Saison verlief nicht nach seinen Vorstellungen, Ende März schied der 35-Jährige in Miami bereits in der zweiten Runde aus.

Nichtsdestotrotz blickte Anderson zufrieden auf seine Karriere zurück und hob die positiven Aspekte seiner Laufbahn hervor.

"Tennis hat mich weit über Johannesburg hinaus gebracht und mir wahrlich die Welt offenbart", führte er aus: "Ich habe so viele verschiedene Herausforderungen und Emotionen erlebt. Dieser Sport kann gleichzeitig berauschend und auch einsam sein."

Nachdem Anderson 2017 in seinem ersten Grand-Slam-Finale bei den US Open Rafael Nadal in drei Sätzen unterlag, musste er sich ein Jahr später in Wimbledon Novak Djokovic ebenso ohne Satzgewinn geschlagen geben.

Kevin Anderson einst Nummer fünf der Welt

Aufgrund seiner Leistungen war ihm aber trotzdem ein Höhepunkt vergönnt. 2018 reihte er sich auf dem fünften Platz der Weltrangliste ein - das beste Resultat seiner Karriere.

"Mein Vater hat mir immer gesagt, dass sich Erfolg nicht durch Ergebnisse definieren lässt, aber durch Einsatz und die Opfer, die man auf dem Weg zu seinem eigenen Besten macht. Ich habe mein Bestes gegeben", so Anderson.

"Heute habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, mich vom professionellen Tennis zurück zu ziehen", kündigte er seinen Entschluss an. Sein Ritt durch die Welt des Sports bleibe ihm jedoch für immer in Erinnerung: "Meine Reise hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin."

