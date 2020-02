Nach seinem Erfolg bei den ATP-Finals in London im vergangenen November war Tsitsipas in eine Formkrise geraten. Beim erstmals ausgetragenen ATP Cup in Australien Anfang Januar hatte er zwei seiner drei Spiele verloren, einzig gegen den damals schwach aufgelegten Alexander Zverev gewann er.

Bei den Australian Open kurz darauf war für Tsitsipas bereits in der dritten Runde Endstation.

(SID)

