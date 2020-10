Djokovic hatte das Turnier an der Seine 2019 gewonnen. In diesem Jahr kann er keine Punkte einbüßen, wenn er nicht antritt. Eine entsprechende Regeländerung hatte die ATP vor dem Neustart der Tour eingeführt. In Wien war Djokovic im vergangenen Jahr nicht am Start. "Da kann ich 500 Punkte gewinnen", sagte der Djoker und fügte zu London hinzu: "Auch da sind eine Menge Punkte möglich." 2019 war er beim ATP-Finale in den Gruppenspielen ausgeschieden.