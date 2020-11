Er "hoffe, im Endspiel an diese Leistung anknüpfen" zu können. Zverev peilt in der französischen Hauptstadt (Finale gegen Mevedev am Sonntag ab 15:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) seinen vierten Masters-Titel an, nachdem er bereits in Rom (2017), Montréal (2017) und Madrid (2018) erfolgreich war.