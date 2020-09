Es passierte in der Schlussphase von Satz eins sowie zwei Mal zu Beginn des zweiten Satzes: Novak Djokovic sah einen Schlag von Casper Ruud im Aus.

18/09/2020 AM 12:40

Hätte es, wie etwa bei den US Open, ein offizielles Hawk Eye gegeben, wäre der Fall klar gewesen - zugunsten von Djokovic.

Die Technik steht in Rom allerdings nur den TV-Zuschauern zur Verfügung.

Kritiker des Systems bemängeln Messungenauigkeiten, die bei der Hawk-Eye-Technik auf Sandbelägen auftreten können. Andererseits ist auch die Methode, bei der es in der Verantwortung des Schiedsrichters liegt, anhand des Ballabdrucks zu entscheiden, umstritten.

Derweil sorgte Djokovic trotzdem für klare Verhältnisse, indem er Ruud in zwei Sätzen bezwang und nun im Finale steht. Dort bekommt er es mit dem Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Diego Schwartzman und Denis Shapovalov zu tun.

Sollte Djokovic das Turnier gewinnen, wäre er mit 36 Masters-Erfolgen alleiniger Rekordhalter. Der im Viertelfinale an Schwartzman gescheiterte Titelverteidiger Rafael Nadal teilt sich derzeit mit 35 Siegen noch die Bestmarke mit dem Djoker.

Das Finale in der parallel ausgetragenen WTA-Konkurrenz bestreiten die ehemaligen Weltranglistenersten Simona Halep (Rumänien) und Karolina Pliskova (Tschechien).

Im Halbfinale schlug zunächst Halep die Spanierin Garbiñe Muguruza 6:3, 4:6, 6:4 und blieb auch in ihrem neunten Match nach der Corona-Pause ungeschlagen. Im August hatte Halep (28), die auf die US Open verzichtete, das WTA-Turnier in Prag gewonnen.