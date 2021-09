"Es ist schwer gegen einen Gegner, den man noch nicht wirklich kennt", sagte Gojowczyk: "Körperlich fühle ich mich sehr gut und ich liebe es, hier in Metz zu spielen."

2017 hatte Gojowczyk an der Mosel seinen bisher einzigen Turniersieg auf Tourlevel gefeiert, zur Wiederholung des Erfolgs fehlen ihm nur noch zwei Siege.

Der frühere Davis-Cup-Spieler agiert aktuell auf starkem Niveau, erreichte in New York sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier und kann in Frankreich an die Leistungen anknüpfen.

Durch seine Siege in Metz wird Gojowczyk wieder den Sprung in die Top-100 der Welt schaffen.

