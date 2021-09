Zum vierten Mal findet der Laver Cup zwischen Europa und einer Weltauswahl statt. Bisher hieß der Sieger immer Europa.

Und auch in Boston ist das europäische Team favorisiert. Zwar fehlen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem, aber die Besetzung ist mit unter anderem Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und dem frischgebackenen US-Open-Sieger Daniil Medvedev immer noch sehr stark.

Auch die Weltauswahl geht mit klangvollen Namen an den Start. So schlagen unter anderem Denis Shapovalov, Nick Kyrgios und Félix Auger-Aliassime auf.

Teamkapitäne sind mit Björg Börg für Europa und John McEnroe für die Weltauswahl zwei echte Tennislegenden.

Laver Cup 2021 live im TV

Eurosport zeigt den Laver Cup von Freitag bis Sonntag live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2.

Am Freitag geht es bei Eurosport 1 um 21:00 Uhr los, am Samstag um 19:00 Uhr und am Sonntag um 18:00 Uhr.

Zudem ist Eurosport 2 bei den Matches in der deutschen Nacht ab 03:00 Uhr mit von der Partie.

Laver Cup 2021 live im Livestream

Eurosport zeigt alle Matches des Laver Cups im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+.

Für nur 6,99 Euro pro Monat bietet Joyn PLUS+ für Euch die gesamte Vielfalt des Online-Fernsehens.

Medvedev voller Vorfreude: "Alle werden gegen uns sein"

Laver Cup bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es Livescores von allen Matches des Laver Cups. Hier halten wir euch über die komplette Tennis-Saison auf dem Laufenden.

Laver Cup: Die Regeln

Zu jedem Team gehören sechs Spieler. Pro Tag sind vier Matches geplant. Jedes Match geht über zwei Gewinnsätze. Bei 1:1-Sätzen wird die Partie im Super-Tiebreak entschieden.

Für Siege am Freitag bekommt jedes Team einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte.

Laver Cup: Weltauswahl

Denis Shapovalov

Félix Auger-Aliassime

Diego Schwartzman

Reilly Opelka

John Isner

Nick Kyrgios

Laver Cup: Europa-Auswahl

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Andrey Rublev

Matteo Berrettini

Casper Ruud

Laver Cup: Spielplan

Tag 1: Freitag, 24.9.

Ab 19:00 Uhr MESZ:

Casper Ruud (Team Europa) - Reilly Opelka (Weltauswahl) 6:3, 7:6 (7:4) | Zum Spielbericht

Matteo Berrettini (Team Europa) - Félix Auger-Alliassime (Weltauswahl)

Ab 1:00 Uhr MESZ:

Andrey Rublev (Team Europa) - Diego Schwartzman (Weltauswahl)

Alexander Zverev/Matteo Berrettini (Team Europa) - John Isner/Denis Shapovalov (Weltauswahl)

Laver Cup 2021: Ruud bringt Team Europa mit Sieg gegen Opelka in Führung

Casper Ruud hat Team Europa beim Laver Cup 2021 mit einem 6:3, 7:6 (7:4)-Sieg über Reilly Opelka in Führung gebracht. Im Bostoner TD Garden, in dem auch Roger Federer auf der Tribüne saß, war der Norweger der klar bessere Spieler und ließ daran zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel. Im zweiten Match des Abends stehen sich nun Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime gegenüber. | Zum Bericht

Laver Cup: Mischa Zverev exklusiv - darum freut sich Bruder Sascha so auf das Turnier in Boston

Alexander Zverev schlägt nach den US Open, bei denen er im Halbfinale an Novak Djokovic scheiterte, erstmals wieder auf. Der Olympiasieger aus Hamburg ist beim Laver Cup in Boston für Team Europa im Einsatz. Bruder Mischa Zverev blickt im Vorfeld der Prestigeveranstaltung exklusiv bei Eurosport.de auf die Bedeutung des Turniers und ist überzeugt vom Format des Ryder Cups des Tennis. | Zum Artikel

Laver Cup: Zverev will mit Medvedev und Tsitsipas seinen vierten Sieg holen

Beim am Freitag beginnenden Laver-Cup in Boston zwischen Team Europa und dem Rest der Welt will Alexander Zverev die bittere Halbfinalniederlage bei den US Open vergessen machen und sich Schwung für den Saisonendspurt holen. "Wir alle sind hier, um zu gewinnen", sagte der 24 Jahre alte Hamburger, der bei den bisherigen drei Ausgaben die Trophäe in die Höhe hatte stemmen durfte. | Zum Artikel

Laver Cup: Zverev, Medvedev und Tsitsipas führen Team Europa in Boston an

Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas führen nach den Absagen der Big 3 Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic Team Europa im Laver Cup an. Zum vierten Mal in Folge können die Europäer den Wettstreit für sich entscheiden. Doch die Chancen für Team Welt um Félix Auger-Aliassime und Nick Kyrgios sind wohl so gut wie nie. Eins ist sicher: Die Tennis-Fans können sich freuen. | Zum Artikel

Medvedev voller Vorfreude: "Alle werden gegen uns sein"

Laver Cup - Stefanos Tsitsipas wundert sich über Daniil Medvedevs Spielweise: "Eindimensional"

Daniil Medvedev hat mit dem Sieg bei den US Open seinen bislang größten Karriereerfolg gefeiert. Stefanos Tsitsipas zeigte sich gegenüber dem griechischen Fernsehen überrascht, dass dem Russen dies mit seiner Spielweise gelungen ist: "Medvedev ist sehr beständig, er ist ein sehr schwieriger Gegner. Es überrascht mich, dass er es schafft, mit diesem Spielstil solche Ergebnisse zu erzielen." | Zum Bericht

Laver Cup 2021 - Zverev und Co. führen Team Europa an: So stehen die Chancen gegen Team Welt

Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas führen nach den Absagen der Big 3 Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic Team Europa im Laver Cup an. Zum vierten Mal in Folge können die Europäer den Wettstreit für sich entscheiden. Doch die Chancen für Team Welt um Félix Auger-Aliassime und Nick Kyrgios sind wohl so gut wie nie. Eins ist sicher: Die Tennis-Fans können sich freuen. | Zum Bericht

