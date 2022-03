Es gibt wenige Tennisspieler, die in der Saison 2022 so erfolgreich waren wie Carlos Alcaraz. Genau genommen waren es vor Beginn des Events von Miami einmal drei. Der junge Spanier stand bei 12:2 Siegen in diesem Jahr, davor lagen nur Rafael Nadal (20:1), Jannik Sinner (13:2) und Andrey Rublev (18:3)

Nachdem NextGen-Stars wie Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Alexander Zverev längst in der Weltspitze integriert sind, prescht nun der erst 18 Jahre alte Alcaraz voran und macht deutlich, dass er das derzeit heißeste Eisen im Tennis-Zirkus ist.

Mittlerweile steht der Mann aus El Palmar, Murcia im Süd-Osten Spaniens auf Rang 16 der Weltrangliste und könnte schon am kommenden Montag an den Top Ten kratzen. Voraussetzung dafür ist ein ähnlich gutes Abschneiden beim ATP Masters in Miami wie in der Vorwoche in Indian Wells

Beim ersten Teil des Sunshine Doubles, wie der Masters-Doppelpack in den USA genannt wird, scheiterte Alcaraz erst im Halbfinale an seinem bis dato ungeschlagenen Landsmann Rafael Nadal (4:6, 6:4, 3:6) - und zeigte dabei eine herausragende Leistung.

Wie schnell die Entwicklung des Shootingstars vonstatten geht, macht ein Rückblick ins vergangene Kalenderjahr deutlich. Alcaraz traf in der spanischen Hauptstadt beim Masters von Madrid das erste mal auf sein großes Idol und ging mit leuchtenden Augen 1:6, 2:6 in der ersten Runde unter.

"Er spielt schon jetzt auf einem hervorragenden Niveau und wird wahrscheinlich schon bald einer der besten Spieler der Welt sein", prognostizierte Nadal und verglich den damals 17-Jährigen mit einem vielseitigen Salat mit vielen guten Zutaten.

Er sollte recht behalten.

Alcaraz schlägt Topspieler am Fließband

Inzwischen weiß jeder auf der Tour, was Sache ist, wenn Alcaraz auf der anderen Seite des Netzes steht. Kraftvolle Grundschläge mit viel Topspin, läuferische Extraklasse und ein Typ, der keinen Ball verloren gibt - eine Mammutaufgabe für die Konkurrenz.

In diesem Jahr schlug das Talent Topspieler wie Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Roberto Bautista Agut, Gaël Monfils, Cameron Norrie und zuletzt Marin Cilic in Miami.

Gegen den Kroaten hatte Alcaraz beim einzigen Aufeinandertreffen 2021 in Estoril noch 3:6, 6:1, 4:6 verloren - nun zwang er den US-Open-Champion von 2009 in die Knie.

Mit großartigem Lob: Alcaraz bezwingt Cilic in Miami

"Im Vergleich zu damals bin ich sicherlich erwachsener geworden, ich fühle mich reifer", sagte Alcaraz nach dem Match und führte aus. "Ich kann die Schlüsselmomente des Matches besser bewältigen und dabei von Anfang bis Ende die Intensität beibehalten. Es gibt noch einige Höhen und Tiefen, aber jetzt fühle ich mich reifer als zuvor."

US-Open-Rematch: Jetzt wartet Tsitsipas

Diese neue Reife benötigt er auch im Achtelfinale beim Masters in Miami. Dort nämlich wartet Stefanos Tsitsipas - und der will seine empfindliche Niederlage aus dem vergangenen Jahr wieder gut machen.

Dieses bislang einzige Aufeinandertreffen fand in der dritten Runde der US Open statt - und Alcaraz setzte sich in einem dramatischen Fünfsatz-Match 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5) durch. Für die damalige Nummer drei der Welt einer der wenigen Schocks einer ansonsten beachtlichen Saison mit 55 Siegen und 19 Niederlagen.

"Ich werde versuchen zu kämpfen. Er ist ein großartiger Spieler", sagte der Grieche nach seinem glatten Zweisatzsieg gegen Alex De Minaur (6:4, 6:3). "Für mich wird es eine große Herausforderung und ich mag diese Art von Herausforderungen. Ich werde meine Seele da draußen lassen und alles geben."

Mit weniger wird es gegen den derzeit heißesten Youngster der Tennisszene auch nicht reichen.

