Im Tennis erhalten Frauen und Männer bei den vier Grand-Slam-Turnieren dasselbe Preisgeld.

Für den 23 Jahre alten Griechen ein Grund, zu hinterfragen, ob Frauen auch über dieselbe Distanz gehen sollten wie Männer. "Ich denke, vielleicht können sie auch Best-of-Five spielen", hatte Tsitsipas gesagt. "Ich habe gesagt bekommen, dass Frauen eine bessere Ausdauer haben als Männer. Ich weiß nicht", sagte der French-Open-Finalist des Vorjahres.

Ad

Nun reagierte Osaka. "Ein Mann spricht über Frauensport. Ich denke nicht, dass seine Idee umgesetzt wird", so die Japanerin. "Dieser Kerl ist so lustig, Mann. Ich weiß nicht. Ich denke, es würde die Struktur des Tennis verändern", sagte sie. "Ich möchte wirklich nicht unhöflich sein. Ich versuche das so zu ordnen, dass es nicht unsympathisch ist. Aber ich denke, es sind Jahrzehnte von Arbeit", sagte Osaka und verwies auf die Leistungen von Billie Jean King sowie Venus und Serena Williams.

ATP Miami Medvedev stürmt Achtelfinale: Nächster Schritt zur Nummer eins VOR 21 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wilander: Das darf mit Federer, Nadal und Djokovic nicht passieren

Osaka macht Viertelfinale klar: Aufwärtstrend hält an

Tennis Wilander: Das darf mit Federer, Nadal und Djokovic nicht passieren VOR 2 STUNDEN