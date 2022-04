Beide Finalisten sind stark in Form: NextGen-Champion Carlos Alcaraz hat vor kurzem erst das Turnier in Rio de Janeiro gewonnen. Dazu stand der 18-Jährige vor Miami schon in Indian Wells im Halbfinale, wo der Spanier nur knapp in drei Sätzen gegen seinen Landsmann Rafael Nadal den Kürzeren zog (4:6, 6:4, 3:6).

In Miami schaltete Alcaraz, schon die Nummer 16 der Welt, im Achtelfinale Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und im Halbfinale Titelverteidiger Hubert Hurkacz (Polen) jeweils glatt in zwei Sätzen aus.

Casper Ruud, seit kurzem die Nummer acht in der Weltrangliste, setzte sich in Florida unter anderem im Viertelfinale gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg) 6:3, 1:6, 6:3 durch.

Der Norweger hat 2022 auch schon einen Titel zu Buche stehen: Der 23-Jährige gewann im Februar das 250er Turnier von Buenos Aires.

Wer holt sich nun den ersten Masters-Titel - Alcaraz oder Ruud? Der Liveticker von Eurosport.

Finale Miami: Carlos Alcaraz - Casper Ruud -:-

18:00 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker des Finals von Miami! In Florida stehen sich ab 19:00 Uhr Carlos Alcaraz (Spanien) und Casper Ruud (Norwegen) gegenüber. Florian Bogner tickert das Endspiel für Euch live. Bis gleich!

