Zverev befand sich aber in guter Gesellschaft, denn auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic musste sich überraschend schon im Achtelfinale dem Briten Daniel Evans mit 4:6, 5:7 geschlagen geben.

"Für die Umstände war es ein recht gutes Spiel von meiner Seite. David hat extrem gut gespielt", sagte Zverev: "Mit der Ellbogenverletzung, mit der Ungewissheit, ob ich das Turnier spielen werde oder nicht, war es ganz okay."

Seit seinem Turniersieg in Acapulco Mitte März war es für Zverev das zweite frühe Aus in Folge. Zuletzt war der 23-Jährige beim Masters in Miami - schon gehandicapt von der Ellbogenverletzung - in seinem ersten Match gescheitert, danach hatte er sich eine kleine Auszeit gegönnt. Erst am Dienstag habe er zum ersten Mal überhaupt wieder aufgeschlagen, sagte Zverev nach seinem Auftaktsieg gegen den Italiener Lorenzo Sonego , er sei aber noch "nicht bei 100 Prozent".