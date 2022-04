Alexander Zverev peilt den ersten Titel in seiner Wahlheimat an. Während der 24-Jährige die beiden anderen Sandplatz-Masters in Rom und Madrid in seiner Karriere bereits gewann, wartet er in Monte Carlo noch auf den Titel.

Ein Erfolg, den ihm Tsitsipas voraus hat. Der Grieche setzte sich im vergangenen Jahr durch, schlug dabei im Finale Andrey Rublev

Im heutigen Halbfinale ist kein Favorit auszumachen, wir erwarten ein enges Duell.

Den Endspielgegner ermitteln zuvor im ersten Semifinale Alejandro Davidovich Fokina und Grigor Dimitrov ( ab 13:30 Uhr im Livescoring ).

Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas im Liveticker:

Zverev im direkten Vergleich zurück

Es ist bereits das zehnte Duell der beiden Topspieler. Tsitsipas führt den direkten Vergleich mit 6:3 an. Das bis dato letzte Match entschied allerdings Zverev zu seinen Gunsten. Der Hamburger schlug den aktuellen Weltranglistenfünften 2021 im Halbfinale des Masters von Cincinnati in drei Sätzen.

Tsitsipas punktet mit Becker-Hecht - Spektakel im Viertelfinale

Becker verteidigt Zverev im Eurosport-Podcast

Becker hält Zverevs Fehlverhalten für einen Fehler. Allerdings stößt dem 54-Jährigen sauer auf, dass Konkurrenten wie Rafael Nadal oder auch Casper Ruud sich dazu berufen fühlten, den Deutschen öffentlich zu maßregeln. "Was ich überhaupt nicht gut finde, ist, wenn andere Spieler das kritisieren. Da muss jeder wirklich bei sich bleiben und in den Spiegel gucken. Wir sind alle nicht perfekt, jeder rastet mal aus und das macht man einfach nicht", moniert Becker. Aus seiner Sicht seien "Tennisspieler auch Mannschaftskameraden" und da "sollte man Fehlverhalten von anderen wirklich nicht öffentlich kommentieren. Ich finde das falsch."

Zverev gegen Tsitsipas im Ticker: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinalschlager beim ATP Masters von Monte Carlo. Alexander Zverev kämpft gegen Stefanos Tsitsipas um den Einzug ins Endspiel. Christoph Niederkofler tickert die Partie für Euch ab 15:30 Uhr live. Viel Spaß!

