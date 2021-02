Gojowczyk, Nummer 144 der Weltrangliste, hat in seiner Karriere bislang ein Turnier gewonnen, 2017 im französischen Metz. Zudem stand er 2018 zweimal in einem Finale, in Genf und Delray Beach. In der Runde der letzten vier stand er zuletzt in Washington, dort verlor er gegen den Russen Daniil Medvedev.