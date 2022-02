Tennis

ATP Montpellier 2022: Gaël Monfils bei Niederlage gegen Mikael Ymer ausgebuht

Gaël Monfils ist bei der Niederlage gegen den 23-Jährigen Schweden Mikael Ymer beim ATP-Turnier in Montpellier ausgebuht worden. Der an drei gesetzte Franzose verlor gegen die Schwedische Nummer eins glatt in zwei Sätzen 1:6; 2:6. Ymer trifft im Viertelfinale auf den Franzosen Richard Gasquet.

00:00:51, vor 21 Minuten