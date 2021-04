Publiziert 27/04/2021 Am 12:57 GMT | Update 27/04/2021 Am 15:59 GMT

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktmatch nach einem Freilos in der ersten Runde am Mittwoch gegen Ricardas Berankis aus Litauen.

Als vierter von zunächst sieben Deutschen im Hauptfeld steht Yannick Hanfmann durch ein 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Japaner Taro Daniel im Achtelfinale. Sein Gegner ist nun der an Nummer vier gesetzte Filip Krajinovic aus Serbien.

Struff gewann in 77 Minuten gegen Martin und zeigte sich danach mit Einschränkungen zufrieden. "Es war noch nicht alles perfekt, in München fliegt der Ball aufgrund der Höhe ein bisschen weiter, das ist eine Gewöhnungssache", sagte er.

Auch sein Aufschlag sei "noch ausbaufähig".

Grundsätzlich aber sei er über den "soliden Sieg sehr glücklich", betonte Struff, in der Weltrangliste derzeit auf Position 44 platziert. Er habe in den "wichtigen Momenten den Ball reingemacht" und seinen auf Position 110 in der Weltrangliste geführten Gegner "die Fehler machen lassen".

Struff freut sich über Spielplatz für Sohnemann

Zum Wohlbefinden trägt bei Struff bei, dass er bei den BMW Open auch seine Freundin und den gemeinsamen Sohn um sich hat.

"Dadurch, dass ich viel reise, haben wir nicht viele Chancen, Zeit miteinander zu verbringen, das ist generell nicht so toll."

In München ist das anders. Auf der Anlage des MTTC Iphitos "gibt es ja sogar einen Spielplatz", sagte der 31-Jährige erfreut.

