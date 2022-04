Vom ATP-Turnier in München berichtet Tobias Laure

"Es tut mir leid." Mit diesen Worten verabschiedete sich Alexander Zverev von den Journalisten in München. Die Niederlage gegen den 18-jährigen Holger Rune hatte den Olympiasieger tief getroffen - zumal sie nicht zu erwarten war.

Ad

"Ich war beschwerdefrei. Ein wenig erkältet, aber das hatte nichts mit der Leistung zu tun", versicherte Zverev auf Nachfrage von Eurosport.de.

ATP München Herbe Pleite! Zverev scheitert klar an Teenager Rune VOR 2 STUNDEN

Vielmehr sei er "sehr nervös" gewesen vor seinem ersten Match in Deutschland mit Publikum seit langer Zeit. "Ich kann jetzt auch kaum reden. Das tut mir auch leid für die Fans und das Turnier."

Bei der Bewertung seiner spielerischen Leistung fand der Weltranglistendritte ebenfalls klare Worte. "Ich habe heute ohne Vorhand gespielt. So eine Vorstellung wie heute reicht auch bei einem Turnier der 250er-Kategorie nicht."

Zverev desillusioniert: "Wer heute Ausreden findet ..."

"Es gibt keine Ausreden. Wer heute Ausreden findet, ist nicht der schlauste Mensch", ließ Zverev keinerlei mildernde Umstände für seine schwache Vorstellung gelten.

Wie es nun weitergeht? "Ich werde irgendwann in den kommenden Tagen nach Madrid fliegen", so Zverev. Dort beginnt in der kommenden Woche ein Masters-Turnier. Eigentlich kann es nur besser werden ...

Podcast Das Gelbe vom Ball - die neuste Folge mit Boris Becker

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Federer gibt Comeback-Plan bekannt

Wahnsinns-Rückhand! Publikum eskaliert bei Zverev-Demonstration

Wimbledon Bublik exklusiv: "Es ist langweilig, gegen die Nummer 120 zu spielen" VOR 4 STUNDEN