Anfang März teilte Federer bereits mit, dass er auf ein "Comeback gegen Mitte oder Ende des Jahres" hoffe. Wenige Tage zuvor hatte der langjährige Weltranglistenerste seine Zusage für die Teilnahme am Laver Cup im September gegeben, er ist Mitorganisator des Duells zwischen dem Team Europa und dem Team Welt.

Federer hat seit seinem Viertelfinal-Aus gegen den Polen Hubert Hurkacz im Juli 2021 in Wimbledon kein Match mehr bestritten. Im August musste er sich erneut einer Operation am rechten Knie unterziehen - zum dritten Mal seit 2020. Seinen bislang letzten Turniersieg feierte Federer 2019 in Basel.

(SID)

