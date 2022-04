Tennis

Alexander Zverev scheitert im Achtelfinale von München sang- und klanglos an Holger Rune - Highlights

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München Alexander Zverev bereits in seinem Auftaktmatch sang- und klanglos gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger unterlag dem 18-jährigen Dänen Holger Rune deutlich 3:6, 2:6. Der Teenager agierte dagegen abgebrüht und zeigte auch beim Matchball keine Nerven. Die Highlights im Video.

00:02:46, vor 30 Minuten